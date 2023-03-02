Жительница Порхова борется со змеями в своей квартире

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Порховичка пожаловалась на змей, которые по весне регулярно заползают в её квартиру. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Порховичка уже ни раз обращалась со своей проблемой в разные инстанции, однако за три года решить проблему с пресмыкающимися не удалось никому.

«Ранее нам с такой проблемой сталкиваться не приходилось. Это не грызуны и не насекомые. Как с этим бороться - неизвестно. В ходе беседы было принято решение обратиться в СЭС», — сообщил глава администрации Порхова Василий Федулов.

Однако в СЭС решать проблему также отказались. Ответ дал директор УК «Порховдомсервис» Юрий Алексеев: «Собственнику необходимо прийти к нам и написать заявление. Место там низкое, вполне возможно, что змеи гнездились там всегда. Как они попадают в дом - неизвестно. Могут заползти в подъезд через низкий порог или иным способом. Надо разбираться. Сейчас могу сказать только то, что с таким инцидентом приходится сталкиваться впервые».