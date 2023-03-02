В Острове скончался участник легендарной Курской битвы

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Острове

В Острове на 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Степанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Сергей Степанов прошёл всю войну, находясь на фронте с первого дня. Он демобилизовался только в апреле 1946 года. Острович прошел путь от рядового до старшего лейтенанта, служил старшим техником в саперном батальоне в составе Волховского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. Сергей Степанов лично принимал участие в легендарной Курской битве.

«Острович по рождению, в годы мирной жизни трудился на разных должностях в нашем районе. Сергея Герасимовича знали лично очень многие жители района», — рассказал Дмитрий Быстров.

Глава района описал ветерана, как человека скромного радушного и открытого. «Мы, молодые, стремились лично с ним пообщаться, поздравить с праздником, поддержать. Глядя на Сергея Герасимовича, невольно ловил себя на мысли: этот человек прошел всю ту страшную войну, прожил трудную жизнь и остался таким светлым, простым, порядочным, жизнелюбивым. Проводили нашего ветерана с воинскими почестями. Соболезнование родным и близким. Светлая память Сергею Герасимовичу», — написал Дмитрий Быстров.