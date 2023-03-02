Семьи участников спецоперации побывали в псковском музее

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Несколько объектов Псковского музея-заповедника посетили семьи участников спецоперации на Украине, которые прибыли в Псковскую область на экскурсионном поезде РЖД и Минобороны. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Посетители побывали на интерактивном занятии в Поганкиных палатах, на экскурсии в Псковском кремле и на мастер-классе во Дворе Постникова. В Поганкиных палатах гости стали участниками интерактивной программы «Средневековая модница». Мероприятие было посвящено истории древнерусского костюма, украшений и ремесла. Сотрудники музея познакомили гостей с нарядами средневековых горожан, а также рассказали о нюансах обработки и крашения тканей в Средние века. Посетителям также представилась возможность узнать о древних секретах красоты. Завершилась программа небольшим мастер-классом по ткачеству на бердо.

Второй точкой маршрута стал Псковский кремль, там для участников была проведена обзорная экскурсия, где их познакомили с историей строительства Псковской крепости и с особенностями застройки средневекового Кремля. Кроме того, приезжие узнали об уникальности Довомонтова города и поднялись на смотровую площадку Власьевской башни.

Последней локацией стал Двор Постникова, где гости увидели культурно-образовательную программу «Изразца ковер цветной», посвященную истории развития изразцового искусства на Руси. В завершении мероприятия гостей ждал мастер-класс по росписи псковского печного изразца.