Псковские цветоводы увеличили посадки тюльпанов

.

Псковские фермеры увеличили посадки тюльпанов. Об этом сообщает ПАИ. В преддверии весны фермер Иван Мельник вырастил 58 сортов тюльпанов.

«Более 200 тысяч луковиц высадили, заказали фуру с 600 тысячами луковиц», — рассказал фермер и добавил, что луковицы предназначались для всех псковских хозяйств, которые занимаются цветами. Цена на цветы выросла от 10 до 20% в зависимости от сорта.

«Хоть голландцы и не увеличили стоимость луковицы, да и евро с долларом в то время как раз упали, все осложнила логистика. Она была очень сложной и дорогой, выросла на 120%», — рассказал Иван Мельник.

Большой спрос на тюльпаны в Псковской области связан с тем, что цветы из региона отправляют в Сибирь и на Дальний Восток. «Наша европейская часть переполнена цветами, переполнен юг, средняя полоса России и даже северо-запад, а Сибирь и Дальний Восток сидят без цветка. И все наши цветы хорошо уходят туда. Есть спрос», — рассказал фермер.