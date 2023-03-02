Возобновляется автобусное сообщение между Таллином и Псковом

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Компания Baltic Shuttle из Эстонии возобновляет регулярные автобусные рейсы по маршруту Таллин — Тарту — Печоры — Псков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе компании.

Из Таллина в Псков можно будет уехать по пятницам, начиная с 7 апреля. Обратно вернутся в Таллин можно будет в субботу с 8 апреля. Специалисты сообщают, что в июне количество рейсов планируется увеличить до трёх в неделю в каждом направлении.

Приобрести билет можно на сайте компании Baltic Shuttle или на сайтах билетных агрегаторов, в частности и российских. Там можно купить билеты по картам российских банков.

«Возобновление автобусного сообщения между Таллином и Псковом нацелено в первую очередь на пассажиров, посещающих своих родственников в соседней стране. Несмотря на запрет въезда в Эстонию гражданам РФ по шенгенским визам, выданным любой страной, полученным в туристических и деловых целях, сохраняется возможность въезда с целью посетить живущих в Шенгенской зоне членов семьи (супруги, дети, внуки, родители, бабушки и дедушки) или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей», — подчернули в компании.

С более подробной информацией о правилах въезда в Эстонию для граждан России можно ознакомиться на сайте автоперевозчика.