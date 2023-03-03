Упавшей с веревочной трассы в Пскове 15-летней девочке выплатят моральный ущерб

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В течение трех лет длилось расследование о 15-летней девочке, которая получила серьёзные травмы в веревочном парке. 2 марта суд вынес окончательное решение – компенсацию морального ущерба, сообщает юрист Пскова Ольга Кутузова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подросток во время прохождения одной из трасс упала с высоты 9 метров и получила различные травмы, которые повлекли причинение вреда средней тяжести. У ребёнка обнаружили черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

Накануне, 2 марта, суд огласил окончательное решение по делу. Виновник инцидента обязан будет выплатить пострадавшей сумму в размере 450 тысяч рублей и 225 тысяч рублей штрафа в счет компенсации морального вреда.

Напомним, уголовное дело на организатора досуговых мероприятий было возбуждено в октябре 2020 года. По факту падения 15-летней девочки с самой сложной – «черной» трассы псковского веревочного парка «Раздолье» проходило дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.