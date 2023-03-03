Мокрый снег и плюсовые температуры ждут псковичей 3 марта

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Сегодня, 3 марта, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщат Псковский гидрометцентр.

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью в большинстве районов также прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. На дорогах жителей области местами ожидает гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура в течение суток составит: -2+3 градуса.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки, ночью также прогнозируют снег. Днем в Пскове потеплеет до +3, ночью опустится до -1...-3 градусов. В Великих Луках также ожидаются небольшие осадки, ночью пройдёт снег. Температура днем будет колебаться от +1 до +3, ночью похолодает до -2 ниже нуля.