С апреля по октябрь псковичей ждут соревнования по ралли

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С 26 апреля по 1 октября в Псковской области пройдут соревнования по ралли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Так, с 26 апреля по 30 апреля на территории Пустошкинского района пройдет 9 этап Кубка России по ралли,1 этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Голубые озера - 2023»;

В мае любителей скорости также ждут спортивные мероприятия. С 24 по 28 мая на территории города Пскова, Печорского и Палкинского района состоится 3 этап чемпионата России по ралли, 2 этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Псков - 2023»;

С 5 по 9 июля в Опочецком, Себежском и Красногородском районах пройдёт 9 этап Кубка России по ралли, 3 этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «900 озер»;

А с 27 сентября по 1 октября на территории Бежаницкого , Новоржевского, Опочецкого и Пушкиногорского района пройдёт финал Кубка России по ралли, финальный этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Пушкинские Горы – 2023».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать оргкомитет, который будет заниматься организацией и проведением соревнований по ралли. Кроме того, глава региона поручил Комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обеспечить все необходимые мероприятия для подготовки и проведению соревнований.