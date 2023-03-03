Скончалась экс-начальник отдела зарубежных связей гордумы Пскова

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1 марта после долгой болезни скончалась бывший начальник отдела зарубежных связей Псковской городской Думы Татьяна Румянцева. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Татьяна Румянцева была коренной псковичкой, родилась 23 октября 1951 года. Она окончила Псковский педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков средней школы». Затем работала с 1974 года в вузе в качестве лаборанта, после чего, Татьяна Румянцева стала преподавателем.

С 1997 года по 2012 год занимала должности замначальника и начальника отдела зарубежных связей администрации Пскова и Псковской городской Думы. В завершении своей трудовой деятельности она работала в Псковском городском молодёжном центре.

По словам коллег, Татьяну Румянцеву отличал высокий профессионализм, ответственность и прекрасное знание иностранных языков. Сотрудники администрации города Пскова и Псковской городской Думы глубоко сожалеют об уходе Татьяны Румянцевой.

«Она внесла неоценимый вклад в развитие зарубежных связей города Пскова, особенно с такими городами, как Неймеген (Нидерланды), Перт (Шотландия), Роанок (США) и общественной организацией «Друзья Пскова в штате Массачусетс» (США). Татьяна Яковлевна являлась одним из авторов нескольких публикаций на эту тему. До конца своих дней она сохраняла живой интерес к этому, делилась с другими своими знаниями и бесценным опытом работы. Она была замечательным, прирождённым педагогом, обучила английскому языку не одно поколение псковичей. Сотрудники администрации города Пскова и Псковской городской Думы глубоко сожалеют об уходе Румянцевой Татьяны Яковлевны», — написали в сообщении.

Прощание с Татьяной Румянцевой пройдёт 4 марта в 12:00 в храме Анастасии Римлянки по адресу: Октябрьский проспект, дом 9.