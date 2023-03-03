В Пскове в 2023 году появятся три детских комплекса

Проект из telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Ещё три детские площадки в скором времени появятся в Пскове по нацпроекту «Жилье и городская среда» об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На берегу реки Великой в районе улицы Отрадной появится детская площадка, воркаут и кабинки для переодевания. Горожане сами проголосовали за благоустройство этой территории. «По нашим планам объект должен быть готов к 30 июня», — поделился сроками Борис Елкин.

Кроме того, глава города рассказал об ещё двух проектах для детей. «Еще две детские игровые площадки будут установлены во дворе домов между Октябрьским проспектом, улицами Металлистов и Гражданской и у дома № 15 по улице Госпитальной», — отметил глава города в сообщении.