Студентка филиала ПсковГУ попыталась дать взятку преподавателю

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Студентку филиала ПсковГУ в Великих Луках привлекут к ответственности за попытку дать взятку преподавателю. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое заведено в отношении студентки высшего учебного заведения. В январе прошлого года студентка великолукского филиала ПсковГУ, чтобы избежать самостоятельной сдачи сессии, передала декану вуза взятку в размере 65 тысяч рублей.

Санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в частности и лишения свободы на срок до восьми лет. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд.