Жители сфотографировали распустившуюся вербу

Фото: из группы "Инцидент Псков"

Необычные предвестники весны обнаружили псковичи — в городе распустилась верба. Об этом сообщили в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Хотя Вербное воскресенье отмечается в народе лишь в начале апреля, с приходом тепла в одном из дворов Пскова жители сфотографировали вербу. «Запахло весной», — написали в группе под фотографией весеннего чуда.

Специалисты объяснили, почему верба распустилась раньше срока. «Массовое цветение вербы происходит в конце марта — начале апреля. Такое раннее цветение – нормальное явление после морозов, когда резко наступает оттепель», — рассказал эксперт.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Псковской области наступит метеовесна.