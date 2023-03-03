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НовостиОбщество3 марта 2023 11:15

Псковский бюджет увеличился более чем на 256 миллионов рублей

Источник:kp.ru
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Доходная часть бюджета Пскова выросла на 256 миллионов 684 тысяч рублей. С докладом об изменении в бюджете выступила начальник Финансового управления Пскова Тамара Винт в ходе 8-й сессии Псковской городской Думы. Об этом сообщает ПАИ.

По словам эксперта, большую часть поступившей безвозмездной субсидии 252,5 миллиона рублей, направят на завершение строительства школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Ещё 1,9 миллиона рублей пойдёт на установку недостающих дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог, 3,1 миллион рублей направят на улучшение псковских дорог.

Проекты территориальных общественных самоуправлений получат 5 миллионов рублей, на благоустройство территории парка имени 300-летия прокуратуры и приобретение для него элементов благоустройства из бюджета направят 2,3 миллиона рублей.