Псковская делегация презентовала туристический потенциал региона в Москве

Псковская делегация представила турпотенциал региона в столице

Делегация от Псковской области представила туристический потенциал региона в столице. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В состав делегации вошли представители органов власти, учреждений культуры, турагентств, местные производители и отельеры. В мероприятии поучаствовали более 80 человек. Организаторами выступили Комитет по туризму Псковской области, Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

В ходе мероприятия прошли выступления, театрализованные представления, трансляция видеороликов, переговоры в формате B2B, дегустации продукции и интерактивы. Презентация Псковской области в сфере туризма способствовала комплексному информированию аудитории в Москве о потенциале региона. Кроме того, это может способствовать налаживанию партнёрства между регионами. «Теперь ждём москвичей в гости! Нам есть, чем вас удивить и угостить!», — подытожили в сообщении.