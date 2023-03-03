В Псковской области задержали подозреваемых в убийстве 19-летней давности

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В Псковской области обнаружили мужчин, которые подозреваются в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом сообщат Telegram-канал «Псковская сводка».

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В 2003 году житель одного из населенных пунктов на острове в Псковском озере бесследно исчез.

Спустя 19 лет сотрудники правоохранительных органов нашли виновных в смерти гражданина. Трём фигурантам предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

В отношении одного подозреваемого, который скрывался от следствия в Санкт-Петербурге, будет действовать мера пресечения в виде заключения под стражу. Допрошенные преступники дали признательные показания и подробно рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. На данный момент уголовное дело направлено в суд.