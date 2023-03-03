Учащиеся начальной школы в Пскове продолжат питаться бесплатно

.

Некоторые изменения касательно бесплатного питания младшеклассников внесли депутаты Псковской городской Думы на сессии сегодня, 3 марта. Об этом сообщает ПАИ.

Питание в столовых для школьников 1-4 классов останется бесплатным и продолжит финансироваться за счет бюджета. В текущем году на питание младшеклассников с ОВЗ будет выделяться 123,56 рубля в день, а на детей из малоимущих семей ежедневная сумма составит 113,56 рублей. На учеников, обучающихся на дому и имеющих ограничения по здоровью, будут выделять 64,5 рубля в день. На остальных школьников — 73,56 рубля в день.

Депутат гордумы Сергей Литвиненко отметил, что впервые выделяются средства именно на категорию детей, которые обучаются на дому. До этого года на эту категорию школьников средства не распределялись.