Трое псковичей получат медали за заслуги перед городом

Фото: пресс-служба ПГД

Депутаты Псковской гордумы сегодня, 3 марта, приняли решение наградить медалью «За заслуги перед Псковом» троих жителей. Об этом сообщает ПАИ.

К награде представят Петра Василевского, Ирину Галковскую и Наталью Сидорову. Петр Василевский является почетным председателем регионального отделения Российского Красного Креста. Он трудился на благо Пскова 51 год, из них 16 лет посвятил себя должности председателя регионального отделения Российского Красного Креста. Петр Василевский помогал реализовать многие социально значимые проекты, направленные на охрану здоровья и повышение качества жизни наиболее уязвимых групп псковичей. В частности, он занимался решением проблем воспитания и развития детей и подростков, заботился об инвалидах и пожилых людях.

Ирина Галковская трудится на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Она проработала в Пскове 40 лет, из них 28 лет Ирина Галковская отдала системе общего образования. Она очень известна в профессиональном сообществе Пскова, участвовала в разработке программ развития муниципальной системы образования Пскова и создании муниципальной методической службы.

Наталья Сидорова работает инструктором по физической культуре детского сада № 27 «Аленушка». Общий стаж ее работы составляет 48 лет, 44 года псковичка посвятила системе дошкольного образования. Свою профессиональную жизнь жительница города посвятила сохранению здоровья детей. Помимо этого, Наталья Сидорова является педагогом-наставником.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко отметил, что кандидатуры были предварительно одобрены членами соцкомитета городской Думы. При выборе учитывались не только персональные заслуги граждан, но и их участие в общественной деятельности Пскова .