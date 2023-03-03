Суд заставил угонщика заплатить почти 150 тысяч рублей за разбитое в ДТП авто псковички

.

Жительница Пскова с помощью юристов смогла возместить ущерб почти в 150 тысяч рублей за разбитое в ДТП авто. За рулем ее машины в момент аварии находился угонщик, сообщила псковский юрист Юна Алексеева.

«С моей клиенткой произошла неприятная ситуация: её автомобиль вскрыли, управляя автомобилем совершили ДТП и оставили его до момента обнаружения. Сами понимаете, эмоции человека с которым произошла такая неприятность. Необходимо было решать вопрос быстро», – рассказала Юна Алексеева.

Личность неизвестно удалось установить, его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ. Псковичка обратились в суд за взысканием ущерба. Требования судом были удовлетворены. Теперь угонщик выплатит ей 147 300 рублей.