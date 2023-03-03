В Псковской областной библиотеке пройдёт показ фильма о Курбатове

Валентин Курбатов в Михайловском. Фото Юрия Белинского из фондов музея-заповедника

В память о Валентине Курбатове в годовщину его смерти, 6 марта, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» презентует фильм «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки» в Псковской областной библиотеке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове » сообщили в пресс-службе музея.

Автором ленты является сотрудник информационной службы музея Николай Алексеев. В фильме Валентин Курбатов высказывает размышление о творчестве А. С. Пушкина и о том, что значит поэт для псковичей сегодня. В фильме идёт речь не только о Михайловском XIX века, но и о музее в современности.

Проект был создан в 2017 году, съёмки проходили в доме-музее поэта, в усадебном парке, за околицей усадьбы, над берегом Сороти. «Михайловские прогулки» будут длится 43 минуты 49 секунд.

Показ ленты пройдёт в Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова. Презентует фильм директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Начало фильма в 16:00, вход свободный.