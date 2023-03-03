Участник спецоперации из Дновского района получит медаль Суворова

Фото: Дновский железнодорожный техникум

Житель Дновского района, участник спецоперации на Украине, Александр Бодунов получит медаль Суворова. Об этом сообщил Дновский железнодорожный техникум.

Александр Бодунов родился в 2001 году. Юноша сначала учился в Дновской Гимназии, а затем в Дновском железнодорожном техникуме. В 2019 году он окончил учебное заведение по профессии Станочник(металлообработка). Пройдя службу по призыву, молодец человек пошел служить в Отдельную Гвардейского ордена Жукова бригаду специального назначения городе Пскове в звании гвардии ефрейтора.

Сейчас боец находится в зоне проведения спецоперации в должности старшего разведчика и снайпера. На фронте Александр Бодунов находится с самого первого дня и до сих пор. Молодого человека за заслуги перед Отечеством представили к награде. Ему вручат медаль Суворова (по указу президента Российской Федерации от 25.11.2022г).