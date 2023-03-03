10 самых медийных личностей февраля выбрали в Пскове

Фото здесь и далее: медиарейтинг «Псковской правде».

Десять самых популярных в феврале ньюсмейкеров Пскова назвали в «Псковской правде».

Неизменно, в «большой тройке» главных ньюсмейкеров региона оставались: губернатор Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 9 265,2), глава Пскова Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 3 760,2), спикер Псковского областного Собрания Александр Котов (3-е место, медиаиндекс 1 598).

На четвертом месте в медиарейтинге оказался уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов (медиаиндекс 1377). Пятую позицию занял председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов (медиаиндекс 1109). Митрополит Псковский и Порховский Тихон оказался на 6-м место (медиаиндекс 980).

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В десятку также попали: замгубернатора по внутренней политике Александр Серавин (7 место, медиаиндекс 972), исполнчбщая обязанности комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова (8 место, медиаиндекс 851), зампредседателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, (9 место, 823). Замыкает десятку лидеров в медиарецтинге зампредседателя Псковского областного Собрания Армен Мнацакарян (медиаиндекс 816).

В общем и целом, привычный топ-30 изменился почти на треть. Подробности читайте на сайте Псковской правды.