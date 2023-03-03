Псковичам рассказали о противопоказаниях МРТ и КТ

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О противопоказаниях к магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) рассказали в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» врач-рентгенолог Иван Алексеев и пульмонолог Марина Керман.

«КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, а МРТ-исследования основаны на эффекте магнитного резонанса», — уточнил Иван Алексеев. Врач рассказал, что зачастую даже не все врачи осведомлены, что МРТ в плане лучевой нагрузки абсолютно безвредна, поскольку там ее просто нет. «Этот вид исследования можно проводить даже беременным, но лучше, конечно, без контрастного вещества», — добавил Иван Алексеев.

Однако МРТ противопоказано пациентам с инородными металлическими предметами в организме, особенно которые вживлены 20 и более лет назад. «Некоторые думают, что во время МРТ их из тела просто вырвет, но это не так. Всё дело в том, что металл создаёт слепые зоны и приводит к всевозможным погрешностям в изображении, хотя вот современные импланты и брекеты делают с учётом того, что пациенту может понадобиться МРТ», — рассказал медработник.

Помимо этого, МРТ-исследование нельзя делать людям с кардиостимуляторами и вживлёнными в кость слуховыми аппаратами. «Всё это просто перестанет работать после МРТ», — объяснил рентгенолог. Стоит учесть, что в проведении МРТ могут отказать пациентам с лишним весом. Например, если вес превышает 140 килограмм, пациент может повредить стол, на котором проводится исследование.

А вот среди противопоказаний к КТ врачи отмечают беременность, почечную недостаточность, особенно с контрастной жидкостью, и чрезмерный вес (по той же причине, что в ситуации с МРТ). «Кормящим матерям, которым необходимо провести КТ-исследование с контрастом, придётся на пару дней остановить кормление. А после КТ побольше пить, чтобы поскорее вывести жидкость, кстати, она абсолютно безвредная», — поделилась Марина Керман.