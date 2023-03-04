Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала чемпионкой России

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Спортсменка и победительница акции «Губернаторский дневник в Псковской области» Наталья Спиридонова одержала победу в зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике, сообщает РИА Новости.

Девушка стала круглой чемпионкой, показавшей лучший результат в 1,94 метра. Этот результат стал рекордным для соревнований.

Одинаковую высоту со значительным отрывом от псковички взяли Дарья Слепцова (II место) и Полина Ппрфененко (III место).

В зимнем чемпионате по лёгкой атлетике в помещении не было олимпийской чемпионки Марии Ласицене. Легкоатлетка пропустила соревнование из-за травмы.

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