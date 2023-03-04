2,5 млн рублей собрали зрители псковского телемарафона в поддержку участников СВО

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Во время марафона «Народного фронта» в поддержку псковских участников Спецоперации на Украине зрители телеканала «Первый Псковский» собрали 2,5 миллиона рублей и 50 тонн строительных материалов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время еженедельного обращения к жителям региона.

Многочасовой телемарафон в поддержку защитников привлек внимание тысячи неравнодушных зрителей. За две недели «Народному фронту» удалось собрать немалое количество средств, на которые будут закуплены необходимые военным вещи.

«В рамках акции на прошлой неделе был проведён многочасовой телемарафон в прямом эфире «Первого Псковского». В нём приняли участие десятки лидеров общественного мнения: бизнесмены, общественники, медики, волонтёры, представители духовенства, депутаты и главы муниципалитетов», – отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, пожертвования телезрителей будут направлены на покупку автомобиля УАЗ, а также бытовых предметов для строительства, в числе которых генераторы и бензопилы.

«Спасибо всем, кто принял участие в акции! Сегодня любая поддержка наших защитников принципиально важна. И вопрос не только в закупке вещей. Это ещё и значимая моральная поддержка наших бойцов – весточка с родной земли, знак, что в них верят, о них заботятся и ждут домой с победой», – выразил слова благодарности жителям Псковской области губернатор.

Михаил Ведерников призвал всех, кто ещё не успел принять участие, всё-таки сделать это. Перевести средства для военных можно по специальному QR-коду.

«Я уже это сделал. Предлагаю и вам. Важна даже не сумма, а сам факт участия и сопричастности», – показал на своем примере глава региона.