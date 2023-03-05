Мужчина утонул во время отдыха с компанией на берегу реки Великой в Острове

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В Острове спасатели ведут поиск утонувшего мужчины под висячим мостом в реке Великой. Мужчина отдыхал в компании и будучи в нетрезвом состоянии отправился в одиночку в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Со слов очевидцев, в копании, где находился мужчина, были ещё двое - женщина и мужчина. Люди выпивали, когда один из них решил пойти в сторону реки. Спустя мгновение, он пропал из виду.

Спасатели утверждают, что в этом месте у реки очень сильное течение. В настоящее время ведутся поиски мужчины и выяснение обстоятельств происшествия.