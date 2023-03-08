Дальнобойщика из Сербии зажало между фурами в Великолукском районе

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Водителя большегруза из Сербии зажало между двумя фурами во время ремонта. Инцидент произошел на стоянке великолукской гостиницы «Подворье».

Со слов очевидцев, серб откликнулся на помощь товарища из другой фуры. Когда мужчина занимался перевязкой ремней, его машина откатилась. Так водитель оказался зажат между фурами.

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Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте инцидента работала бригада ПСО Великие Луки и сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.