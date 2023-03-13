В Псковской области 13 марта потеплеет до +3 градусов

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Сегодня, 13 марта, в Псковской области днем ожидается повышение температуры до +3 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков в первой половине дня. Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. На дорогах местами жители региона могут столкнуться с гололедицей.

Средняя температура по области ночью составит: -1...-6 градуса, днём будет варьироваться от - 1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

В Пскове вечером ожидается мокрый снег, ночью умеренный. Днем может потеплеть до +2 градусов, ночью температура опустится до -1...-3 градусов. В Великих Луках днем существенных осадков не отдаётся, ночью пройдёт мокрый снег. Температура днем будет колебаться от +1 до +3 градусов тепла, ночью может похолодать до -3 градусов.