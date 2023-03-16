Котельная в Опочке планирует выйти на режим экономии после замены отопительного оборудования

Псковский губернатор Михаил Ведерников посетил котельную в Опочке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил котельную в Опочке, где минувший осенью заменили неисправный котёл. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Совместно с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, главой Опочецкого района и депутатами, Михаил Ведерников провел осмотр мазутной котельной № 1.

Прошлой осенью здесь в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону заменили отопительный котел. Прежний, после 20 лет работы, был неисправен и не мог в полной мере выполнять свою функцию. «По моему поручению муниципалитету было выделено почти 6 миллионов рублей на приобретение и установку котла», — уточнил глава региона.

На данный момент отопительный сезон проходит в штатном режиме, а котельная вырабатывает тепло для 7 социально-значимых объектов и домов, где проживают более 2 тысяч жителей Опочки. «Предприятие даже планирует выйти на режим экономии в следующем отопительном сезоне», — подытожил Михаил Ведерников в своем сообщении.