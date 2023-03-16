Две главные причины женской измены разобрала психолог из Пскова

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Псковский психолог Софья Мажар рассказала, почему женщины изменяют и можно ли сохранить отношения после измены. Об этом сообщает ПАИ.

По словам эксперта, женщины, которые хотят отомстить своему партнеру или вызвать чувство ревности, изменяют чаще всего. «Не всегда можно понять, почему партнер изменяет. Хотя это второй вопрос, который всплывает в голове человека, узнавшего о неверности. Первый: "Как он мог? Как он мог так со мной поступить". Третий вопрос, который возникает в голове: "Прощать измену или нет"», — объяснила психолог.

Софья Мажар уточнила, что сам факт измены нельзя простить или забыть, однако можно простить любимого человека, который совершил ошибку.

Прежде всего, специалист рекомендует подумать о готовности строить новые отношения с партнёром после измены. «К старым отношениям вернуться не получится. Старые отношения зашли в тупик, и именно поэтому это случилось. Жизнь после измены никогда не будет прежней. Отношения супругов тоже», — подчеркнула психолог.

По ее словам, виновность женщины в измене мужчины («она чего-то недодала неверному супругу») всего лишь миф. «Женских измен сейчас тоже много. Если опереться на западную статистику, то их количество растет прямо пропорционально росту уровня жизни и финансовой независимости женщин», — уточнила специалист.

По словам эксперта, первой причиной, почему женщина изменяет, является ревность. «Банально, но женщине необходимы внимание и забота, мужчина часто занят на работе и ее не слышит. Роман на стороне нужен, чтобы вновь почувствовать себя женщиной. Сейчас чаще всего флирт на стороне начинается с переписки в соцсетях или мессенджерах. Появляется тот, кто ее слышит, понимает, пишет ласковое "Доброе утро", спрашивает "Надела ли ты шапку? Как ты сегодня спала?" и т. д.», — привела пример специалист.

Второй причиной измены, по словам Софьи Мажар, является месть. Если женщина накопила много обид и претензий к партнеру, она вполне может изменить, чтобы восстановить справедливость.

Эксперт также отметила, что женская измена отличается от мужской тем, что представительницы прекрасного пола тщательнее скрывают свою измену, маскируют ее, продумывает детали.

«Мужчины редко могут простить измену своей супруге. Он оказывается в крайне сложной и болезненной ситуации. Мысли о том, что жена занималась сексом с другим мужчиной, сводят с ума, не дают покоя, лишают сна и аппетита. Мощнейший удар наносится по мужской самооценке и чувству собственного достоинства, ранит самолюбие. Некоторые измены превращаются в любовный треугольник и могут длиться годами, когда все друг про друга уже знают, но никто не готов/не хочет выходить из «игры», – отметила психолог.

По ее словам, факт измены не приравнивается только к сексу. «Ранить и травмировать может откровенная интимная переписка в соцсетях или мессенджерах. Это так называемая эмоциональная или виртуальная измена. Она уводит из пары интимность и доверие. Часть времени уже принадлежит другому. Знаете, такое ощущение, что партнёры вместе, но не рядом. И это чувствуется. Ощущение, что что-то не так, а что – не понятно. Ведь измены не было», – поделилась Софья Мажар. Она назвала такие измены самыми опасными для браков, так как ни один партнер не сможет противостоять образу по ту сторону экрана.

«Не всякая измена приводит к разводу. Но любая измена разрушает прежние отношения, брак же при этом можно сохранить, изменив те отношения, которые привели к неверности», – подытожила Софья Мажар.