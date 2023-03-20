20 марта в Псковской области температура может подняться до +12 градусов

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Сегодня, 20 марта, в Псковской области ожидается облачная днем с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем существенных осадков не ожидается, а вот ночью пройдёт небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. В среднем температура днем составит от +7 до +12 градусов, ночью будет колебаться от +1 до +5 выше нуля.

В Пскове днем ожидается без осадков, ночью может пройти дождь. Температура днем будет колебаться от +10 до +12 градусов, ночью также будет тепло, от +3 до +5 выше нуля. Великолучан осадки не ожидают, а дневная температура поднимется до +9...+11 градусов, ночь будет прохладной: +1...+3 градуса.