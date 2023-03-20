Псковский губернатор объяснил причину плохого состояния старых дорог в области

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Почему старые дороги в Псковской области находятся в плохом состоянии, рассказал глава региона Михаил Ведерников. Причины он назвал в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Ключевая причина, по мнению экспертов, в нашем регионе. С 2019 года стабильно растёт число неблагоприятных погодных явлений. Для сравнения: пять лет назад за год их фиксировали менее 150, а в 2022 году – уже почти 250. Вместе с этим растёт и число переходов через ноль», – поделился губернатор.

На данный момент этот фактор учитывается, поэтому специалисты работают над подборкой более износостойких материалов. «Но старые дороги изменившимся условиям не соответствуют. Они таких перегрузок не выдержали, и вышло то, что вы видите сегодня на дорогах каждый день», – подытожил Михаил Ведерников.