Псковский избирком стал наблюдателем на выборах в Казахстане

Фото: Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области

Член избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов стал наблюдателем на выборах в Казахстане. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Накануне, 19 марта, в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) республики.

Для голосования были доступны 10 146 участков по стране, а также 18 участков при представительствах республики в иностранных государствах. Из 12 миллионов избирателей в голосовании поучаствовали 6,5 миллиона человек. Предварительная явка составила чуть больше 54%.