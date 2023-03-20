В Пскове заключили контракты на ремонт пяти городских дорог

.

Согласно контрактам, в Пскове отремонтируют пять дорог. Об этом в видеообращение рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, в 2023 году будет отремонтирована улица Новгородская, 128, улица Стрелковой дивизии, Коммунальная (от Юбилейной до Балтийской), путепровод на Индустриальной и Ольгинский мост.

Михаил Ведерников подчернул, что за последние несколько лет были проведены все необходимые мероприятия, чтобы дорожные работы не проходили осенью или зимой. «Подрядчики приступят к ремонту сразу при наступлении благоприятных погодных условий», — констатировал глава региона .

Помимо этого, ремонт картами планируется на улицах Вокзальной, Леона Поземского, Народной, Розы Люксембург, Западной.