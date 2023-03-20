Сообщение о минировании великолукской сельхозакадемии поступило на пульт МЧС

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Сообщение о минировании всех корпусов сельскохозяйственной академии в Великих Луках поступило на пульт сотрудников МЧС. Об этом сообщает ПАИ.

Отметим, что в Псковской области это стало частым явлением, волны сообщений о ложном минировании образовательных и административных учреждений начали происходить ещё с осени прошлого года.

Так в сентябре был разоблачен фейк с минировании школ в Пскове и Великих Луках. Также, в числе прочих заведений, был «заминирован» торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». В правоохранительных органах отметили, что ни одно из сообщений не подтвердилось. В ноябре прокатилась волна о минировании всех великолукских школ, однако информация оказалась ложной.

В феврале этого года также сообщалось о якобы заминированных школах в Пскове и Великих Луках. Поступала ложная информация о бомбе в школе № 13 на улице Дружбы в Великих Луках, в школах на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и на улице Максима Горького, 61 в Пскове. Ни одно из сообщений не подтвердилось.