Великолукский боксер ММА проведёт титульный бой в Астане

Руслан Шамилов проведёт титульный бой в Астане

Титульный бой для защиты чемпионского пояса лиги «NAIZA» пройдёт сегодня, 20 марта, у великолукского боксера ММА Руслана Шамилова в Астане. Об этом сообщает портал «Luki-News».

Соперником великолучанина станет казахстанский спортсмен Имран Тайсултанов. Напомним, летом прошлого года спортсмен из Великих Лук поучаствовал в профессиональном бое в рамках турнира Eagle FC x Naiza FC с Мурадом Абдурахмановым. Тогда Руслан стал досрочным победителем и чемпионом лиги «NAIZA» в среднем весе.

Руслан готовился в сегодняшнему бою на протяжении двух месяцев. «Не хочу говорить о слабых сторонах соперника. Я подготовился круто к этому бою. Не хочу много болтать, покажу все в клетке» — подчернул Руслан Шамилов. Поединок состоится дворце единоборств «Jekpe-Jek». Трансляция боя начнется в 14.00 по московскому времени на YouTube-канале «NAIZA TV».