Псковский повар отправился покорять шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»

Богдан Ивлев станет участником шоу «Молодые ножи»

Повар из Пскова станет участником нового сезона шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!» Об этом сообщает ПАИ.

Второй сезон реалити с шефом Константином Ивлевым уже начался. «"Молодые ножи"— это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд "Мишлен"», — рассказали на телеканале.

В новом сезоне поучаствует 29-летний Богдан Ивлев из Пскова. Юноша работает су-шефом, в ресторанной индустрии Богдан трудится уже 8 лет. Его специализация: грузинская, русская и японская кухни.

Совместно с псковским поваром за победу поборются еще пять специалистов из разных регионов России. Победитель должен обойти соперников с помощью кулинарного таланта и вкуса блюд. Лучший повар получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать шефу пробовать блюда будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко и другие. Кроме того, в этом выпуске оценит блюда кондитер и телеведущий Ренат Агзамов.

Премьера нового сезона состоится 20 марта в 18:30 на телеканале «Пятница!».