В Псковской области могут появиться вездеходы собственного производства

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В Псковской области планируют открыть производство вездеходов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» отмечается, что планируется оживление автомобильной промышленности Северо-Западного федерального округа. Так например, в Псковской области в этом году может открыться конвейерное производство вездеходов. Транспортные средства будут предназначены для рыбаков, охотников и любителей экстремального отдыха.

«Конвейерное производство, по словам регионального производителя вездеходов, позволит увеличить выпуск машин в десять раз. Сейчас вездеходы собирают в нескольких цехах малыми сериями», – поделился и. о. начальника экономического отдела отделения псковского Банка России Александр Иванов.

Отметим, что при подготовке доклада специалисты используют широкий спектр экономической информации, которая доступна на региональном уровне. Также в него включаются данные опросов около 13,6 тысяч предприятий и мнения экспертов. Это позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнесменов, аналитиков, отраслевых объединений, а также выделить в регионах зарождающиеся тренды. В феврале этого года в опросе поучаствовали более 150 предприятий Псковской области.