Движение большегрузов по псковским дорогам будет приостановлено из-за просушки покрытия

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Сегодня, 20 марта, в Псковской области стартовала сезонная просушка дорог, в связи с чем ограничивается движение грузовых автомобилей. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Чтобы начать дорожный сезон без задержек, материалы есть. Готовность хорошая. Сейчас идут последние приготовления, в том числе проверка техники, программного обеспечения. С сегодняшнего дня началась просушка дорог – на это время все региональные дороги закрыты для движения большегрузного транспорта», – подчеркнул руководитель дорожного комитета.

Кроме того, Станислав Стармолотов отметил, что наиболее капиталоёмкие объекты в регионе: дороги Опочка – Дубровка, Новгородка – Пушкинские Горы, Великие Луки – Усвяты, Старый Изборск – Печоры – граница с Эстонией, Остров – Вышгородок.

Помимо этого, в Псковской области на данный момент реализуется ещё шесть контрактов по капитальному ремонту мостов, ведётся работа по нанесению разметки, а также устройству освещения и тротуаров. Станислав Стармолотов отметил, что программа по освещению в Псковской области расписана на длительное время.