Ещё три заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей зарегистрировали в Великих Луках

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Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей рассмотрел три новые заявки от великолучан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Сергея Никитин, Дмитрий Богданов и Евгений Кравченко планируют принять участие в мероприятии. Все пилоты имеют многочасовую лётную практику, также они неоднократно были призерами соревнований различного уровня.

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Отметим, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоятся с 11 по 17 июня этого года. В рамках мероприятия пройдёт ряд состязаний.

В завершении встречи будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.