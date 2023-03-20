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НовостиОбщество20 марта 2023 12:09

Псковская певица представит регион на всероссийском конкурсе «Звезда-2023»

Источник:kp.ru
Анастасия Куклина представит Псковскую область на всероссийском конкурсе

Анастасия Куклина представит Псковскую область на всероссийском конкурсе

Студентка колледжа искусств Анастасия Куклина станет участницей всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по культуре.

Отметим, что всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023» - это первое в истории музыкальное состязание, где участвуют представители всех 89 регионов страны. В масштабном мероприятии продемонтрируют свой талант самые яркие исполнители из разных частей России. Лучших вокалистов выберут с помощью голосования телезрителей и мнения знаменитых музыкальных экспертов.

С 8 апреля, с начала первого эфира программы, псковичи с помощью голосования смогут поддержать Анастасию Куклину, единственную представительниц от Псковской области. Добавим, что победителем станет не только вокалист, но и весь регион, который певец представляет.

Эфиры и голосования будут проходить каждую неделю с 8 апреля. Телезрители услышат голоса всей страны и почувствуют атмосферу красочного и запоминающегося шоу.