Руководитель псковского госархива Наталья Исакова будет представлять регион в Общественной палате России

.

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова рассказала о своём избрании в состав Общественной палаты России. Об этом сообщает ПАИ.

«Я действительно очень благодарна за ту поддержку, которую оказали мне коллеги на этих выборах, это очень приятно. Я всегда ответственно отношусь ко всем своим видам деятельности и буду стараться достойно представлять наш регион на федеральном уровне», — подчеркнула Наталья Исакова.

Руководитель госархива рассказала, что провела много работы в рамках проекта «Без срока давности». Благодаря этому в регионе появился музей истории оккупации и геноцида Псковской области.

«И я знаю, что на площадках Общественной палаты эти вопросы тоже затрагивают, есть специальная комиссия по вопросам патриотического воспитания», - акцентировала внимание Наталья Исакова и уточнила, что делает подключиться к работе комиссии.

«Про патриотическое воспитание - у нас тоже создана группа при Общественной палате Псковской области, и мы [архив. – Прим. ред.] очень активно включились в эту повестку. Буду транслировать опыт нашего региона на площадке Общественной палаты РФ», — рассказала Наталья Исакова.