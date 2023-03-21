Дождливая погода ожидает псковичей 21 марта

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Сегодня, 21 марта, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидается дождливая погода, а вот ночью осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +5...+10 градусов, ночью может опуститься до -5 ниже нуля.

Псковичей днем ждёт потепление до +6...+8 градусов, ночью столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. В Великих Луках днем воздух может прогреться до +7...+9 градусов, ночью температура опустится до - 2 ниже нуля.