Великолучане пожаловались на проблему с общественным транспортом

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Жители Великих Лук рассказали о проблеме транспортного сообщения в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News

В одной из групп, посвящённых жизни города, великолучанин рассказал про движение маршрутного такси № 5. Мужчина отметил, что с утра уехать достаточно проблематично: «Люди работают с 8:00, хорошо, если уедешь в 8:10, и то как килька в бочке».

Жители Великих Лук поддержали автора поста. Подписчики группы отметили, что в городе действительно есть проблемы с общественным транспортом. «Такая ситуация не только с маршрутом № 5, но и с № 1, 3. Из центра города после 21 часа не уехать, приходится очень долго ждать маршрутку», — поделилась под публикацией подписчица группы.

Автор поста в конце сообщения обратился к ответственным службам города и попросил наладить транспортное сообщение.