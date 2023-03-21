Псковский повар не дошёл до финала проекта «Молодые ножи»

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29-летний сушеф из Пскова Богдан Ивлев не впечатлил известного шефа Константина Ивлев и выбыл из проект «Молодые ножи». Об этом сообщает «Псковская правда».

Темой выпуска, где участвовал пскович, была классика русской литературы. Богдану Ивлеву необходимо было приготовить блюдо из произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» – форшмак. «Герои этой книги охотятся за сокровищами. Они его не найдут, но дорогой мебели испортят не одну дюжину», – представил произведение Константин Ивлев.

За час сушефу из Пскова необходимо было воссоздать классическое блюдо еврейской кухни, в виде паштета из селёдочного фарша, репчатого лука, белого хлеба, антоновских яблок и отварного куриного яйца. Для украшения форшмака нужно было использовать бородинский хлеб и зелёный лук. «Форшмак, с одной стороны, лёгкое блюдо, но сколько в нём тонкостей! Сможет ли Ивлев превзойти Ивлева? Посмотрим, попробуем», – отметил известный шеф.

В следующем этапе псковичу необходимо было по определённому набору продуктов угадать кухню той или иной страны и приготовить ее блюдо. Участнику из Пскова попались перловка, капуста, свиная корейка и клюква. «Русскую кухню я очень люблю», – отметил псковский сушеф. Он добавил к своим продуктам сливки и петрушку. Пскович приготовил свиную корейку на кости с клюквенным соусом, перловкой со сливками и капустными слайсами.

«А ты видел где-нибудь к корейке клюквенный соус?» – спросил у Богдана Константин Ивлев. Пскович отметил, что готовит блюдо из новой кухни. «Ох ты как заговорил! Надо иметь своё мнение. Узнаю Ивлева», – одобрил слова псковского повара ведущий. Несмотря на то, что Константин Ивлев будущее блюдо не оценил, Богдан всё равно продолжил готовить.

На презентации блюда известный шеф отметил, что капустные слайсы – это «издевательство». «Ты мог из капусты сделать те же капустные биточки, а вместо манки добавить перловку. Клейковина почти одна и та же. Поверь мне, было бы очень вкусно», – отметил ведущий.

Приготовленную перловка шеф также не оценил. «Свинину ты пожарил правильно. Соус вообще не подходит. Он идёт с лёгкой горечью: клюква же. Очень слабо», – заключил Константин Ивлев.

Блюдо шеф Ивлев оценивал по четырём критериям: соединение ингредиентов (2 балла), вкус (2 балла), подача (2 балла) и качество (2 балла). В результате Богдан Ивлев набрал только 8 баллов и покинул шоу.