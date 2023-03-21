Псковские врачи провели сложнейшую операцию 70-летнему пациенту

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70-летний пскович обратился в Псковскую областную больницу с жалобами на желудочное кровотечение, в результате чего был госпитализирован. Об этом сообщили в сообществе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».

В результате обследования врачи установили диагноз: рак тела желудка II стадии (до операции). Хирурги приняли решение оперировать пациента. В ходе операции мужчине полностью удалили желудок, а также удалили регионарные лимфатические узлы вокруг желудка, чтобы снизить риск метастазирование опухоли.

Данная операция очень уникальна, поскольку она малоинвазивная. Специалисты сделали четыре прокола в передней брюшной стенке, через них ввели лапароскоп и хирургические инструменты. Такая методика позволяет производить высокоточную диссекцию ткани, поскольку увеличенное изображения выводится на монитор.

Удалённый органокомплекс удаляется из брюшной полости через расширенную до 4 см троакарную рану, в дальнейшем он с отправляется на гистологическое исследование. При данной операции восстановительный период более быстрый.

На данный момент состояние пациента удовлетворительно, в скором времени планируется его выписка. В дальнейшем пациент будет проходить химеотерапевтическое лечение у врачей-онкологов.