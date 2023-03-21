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НовостиНедвижимость21 марта 2023 9:05

Часть улицы Солнечной в Пскове будет закрыта для движения с 21 марта

Источник:kp.ru
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На четыре дня будет ограничено движение транспорта на участке улицы Солнечной в Пскове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ограничение движения связано с прокладкой инженерных сетей газоснабжения. С 21 по 24 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыт участок от здания № 5 по улице Солнечной до улицы Лепешинского. В сообщении уточнили, что автомобильная дорога будет открыта в ночное время.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — отметили в сообщении.