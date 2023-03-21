В Псковской области на 6% увеличилось производство молока

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В хозяйствах Псковской области за январь и февраль 2023 года произведено 40,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 32,8 тысячи тонн молока, 11,7 миллиона штук яиц. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковстате.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 14,8%, производство яиц уменьшилось на 0,6%, а вот производство молока увеличилось на 5,7%.

В структуре производства скота и птицы, молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации: соответственно 98,9%, 85,7% и 50,5%. Так, в хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец февраля текущего года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,5 тысячи голов, из него коров – 29,7 тысячи; свиней – 1405,3 тысячи; овец и коз – 27,1 тысячи голов.

По сравнению с прошлым годом, соответственно, сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,1%, из него коров – на 1,8%; овец и коз – на 7,4%. А Вт поголовье свиней увеличилось на 27,2%.