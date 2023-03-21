Псковичам рассказали, где можно сделать прививку от энцефалита

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Псковичей призвали вакцинироваться от клещевого энцефалита и рассказали, где можно сделать прививку. Информация об этом появилась в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

«Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Тяжёлое течение острой инфекции может привести к инвалидности, когда парезы и параличи сохраняются на всю жизнь. А в самых тяжёлых случаях возможен летальный исход», — полчеркли в профильном комитете.

Вакцинация от клещевого энцефалита проводиться бесплатно по полису ОМС в доврачебном кабинете поликлиник по месту жительства.

В Пскове вакцинироваться можно в любом подразделении городской поликлиники, в доврачебном кабинете:

— подразделение №1 (Псков, улица Кузнецкая, дом 19);

— подразделение №2 (Псков, улица Коммунальная, дом 23);

— подразделение №3 (Псков, улица Индустриальная, дом 8).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону информационно-справочной службы поликлиники: 299 – 028.