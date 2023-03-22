Псковичам предлагают поучаствовать в мастер-классе по изготовлению музейных сувениров

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мастер-класс по изготовлению музейного сувенира на творческих мастерских в рамках интенсива «Мы вам покажем…» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 25 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

В рамках творческой встречи участники посетят Палаты у Сокольей башни, которые находятся на Комсомольском переулке, дом 7. Псковичи исследуют их не только снаружи, но и внутри.

Сотрудники музея расскажут, как и почему гусар и бедная вдова палаты делили, причем здесь ксёндз и плебания, а также поведают о реставраторах, кузнецах и выставке «Всеволодов свет». В завершении участники поучаствуют в мастер-классе по изготовлению музейного сувенира.

В музее напомнили, что музей в рамках специального абонемента предлагает посетителям познакомиться с новыми объектами Музейного квартала, исторического центра города и Запсковья, которые открылись после завершения реставраций. Кроме того, участники интенсива узнают, как проходит работа по сохранению культурного наследия и созданию музея.