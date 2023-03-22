Торговые домики с новым дизайном появятся на улице Пушкина в Пскове

.

В Пскове на улице Пушкина в рамках реализации проекта «Сердце Пскова» будут заменены торговые домики. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» накануне, 21 марта.

На данный момент в торговых точках проводиться ярмарочная торговля продукцией местных производителей. «Будем домики, которые сейчас есть, оттуда убирать. Будут другие стоять, с другим дизайном», - подчеркнул глава города.

Борис Елкин уточнил, что уже существующие деревянные домики хорошо себя зарекомендовали, поэтому и дальше будут использоваться при проведении ярмарок. «У нас большие планы на улицу Пушкина. В неё можно вселить дополнительную жизнь», — отметил Борис Елкин.

Кроме того, в рамках проекта «Сердце Пскова» планируется обустроить обзорную площадку в районе улицы Воеводы Шуйского, напротив Мирожского монастыря. В планах также измененить туристические навигационные таблички.

Борис Елкин уточнил, что пока «живых денег» по проекту «Сердце Пскова» городу ещё не выделили, однако работа ведётся: завершается работа над проектной документацией на некоторых объектах, выполняются эскизы. «У нас очень много работ связаны с погодными условиями, а пока они все равно не позволяют ничего делать», — заключил глава города.